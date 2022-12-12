«Вероятность есть»: Генерал Болдырев заявил, что ВСУ не решатся ударить по Москве

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал быть готовыми к ударам ВСУ по объектам по всей России. В своем Telegram-канале он заявил, что удивляться не стоит, следует ждать, что Запад рано или поздно поставит Украине оружие любой дальности, в том числе танки и авиацию. Болдырев согласился с тем, что Запад не препятствует Украине наносить удары по территории России на дальние расстояния.

«Примеров тому вполне достаточно. Крымский мост, аэродромы в Энгельсе и Рязани. На войне нужно быть готовым ко всему. Ни для кого не секрет, что западные страны впредь будут качественно и количественно наращивать вооружение Киева», — сказал Болдырев.

При этом собеседник НСН выразил уверенность, что российские системы противовоздушной обороны смогут отразить любые ракеты. По словам экс-главкома сухопутных войск, системы ПВО, стоящие на вооружении российской армии, сегодня являются лучшими в мире.

Также Болдырев отметил, что Москва, скорее всего, находится в безопасности.

«Конечно, определенная вероятность атаки на Москву, например, беспилотниками есть, но не думаю, что противник на это решится. В основном это политический момент. Но, повторюсь, готовым надо быть ко всему. Не следует считать противника слабее, глупее и нерешительнее», — добавил генерал армии.

В заключение Болдырев подчеркнул, что потенциальный удар может быть нанесен по любому из российских субъектов.

«Везде существуют всевозможные стратегические объекты — инфраструктура, производство. Любой из субъектов находится под возможной угрозой», — подытожил он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина готова наносить удары по российской территории в ответ на атаки ВС РФ.

