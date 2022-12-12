«Вероятность есть»: Генерал Болдырев заявил, что ВСУ не решатся ударить по Москве
Запад впредь будет улучшать снабжение Киева оружием, поэтому вероятность удара по Москве будет, сказал НСН Владимир Болдырев.
На войне необходимо быть готовыми ко всему, под удар может попасть любой российский субъект, однако российские системы ПВО способны отразить любую атаку, заявил в эфире НСН экс-главком сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал быть готовыми к ударам ВСУ по объектам по всей России. В своем Telegram-канале он заявил, что удивляться не стоит, следует ждать, что Запад рано или поздно поставит Украине оружие любой дальности, в том числе танки и авиацию. Болдырев согласился с тем, что Запад не препятствует Украине наносить удары по территории России на дальние расстояния.
«Примеров тому вполне достаточно. Крымский мост, аэродромы в Энгельсе и Рязани. На войне нужно быть готовым ко всему. Ни для кого не секрет, что западные страны впредь будут качественно и количественно наращивать вооружение Киева», — сказал Болдырев.
При этом собеседник НСН выразил уверенность, что российские системы противовоздушной обороны смогут отразить любые ракеты. По словам экс-главкома сухопутных войск, системы ПВО, стоящие на вооружении российской армии, сегодня являются лучшими в мире.
Также Болдырев отметил, что Москва, скорее всего, находится в безопасности.
«Конечно, определенная вероятность атаки на Москву, например, беспилотниками есть, но не думаю, что противник на это решится. В основном это политический момент. Но, повторюсь, готовым надо быть ко всему. Не следует считать противника слабее, глупее и нерешительнее», — добавил генерал армии.
В заключение Болдырев подчеркнул, что потенциальный удар может быть нанесен по любому из российских субъектов.
«Везде существуют всевозможные стратегические объекты — инфраструктура, производство. Любой из субъектов находится под возможной угрозой», — подытожил он.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина готова наносить удары по российской территории в ответ на атаки ВС РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- В Кремле нет планов быстро менять ядерную доктрину
- «Его личное дело». Песков оценил решение Бута вступить в ЛДПР
- Захарова расплакалась, читая стихи Высоцкого
- Песков заявил, что в Кремле многие болеют гриппом
- Путин не даст большую пресс-конференцию до конца года
- СМИ: Лепс заплатил за моральный ущерб избитому им офисному работнику
- Минздрав призвал медиков проявлять эмпатию к пациентам
- Фонд кино потребовал увеличить долю национального контента до 70%
- Эксперты рассказали, как подорожают электронные сигареты в 2023 году
- В Северодонецкой агломерации нашли останки около 2 тысяч мирных жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru