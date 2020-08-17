Прилепин: белорусский спецназ избивал «вагнеровцев»
Белорусский спецназ избивал задержанных, которым приписывалась якобы работа в частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщил писатель Захар Прилепин в интервью «Свободной Прессе».
«Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали», — заявил Прилепин.
По мнению писателя, никакой необходимости в столь жестком обращении с задержанными не было.
29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Их назвали наемниками ЧВК «Вагнер», обвинив в подготовке массовых беспорядков. 14 августа граждане РФ вернулись на родину.
Ранее глава Минздрава Владимир Караник заявил, что после акций протеста в Белоруссии в больницах находятся 158 пострадавших. Их состояние оценивается как стабильное. Кроме того, белорусский министр сообщил о двух погибших.
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