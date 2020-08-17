Прилепин: белорусский спецназ избивал «вагнеровцев»

По мнению писателя, никакой необходимости в столь жестком обращении с задержанными не было.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Их назвали наемниками ЧВК «Вагнер», обвинив в подготовке массовых беспорядков. 14 августа граждане РФ вернулись на родину.

Ранее глава Минздрава Владимир Караник заявил, что после акций протеста в Белоруссии в больницах находятся 158 пострадавших. Их состояние оценивается как стабильное. Кроме того, белорусский министр сообщил о двух погибших.



