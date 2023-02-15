Пригожин продемонстрировал обломки сбитого Су-24 ЧВК «Вагнер»

По его словам, бойцы «Вагнера» проявили себя как настоящие герои и сумели выполнить свою задачу. Они упали на украинской территории, протаранив колонну украинской техники. Пригожин призвал отдать дань уважения экипажу.

На сбитом Су-24 Пригожин ранее совершил боевой полет в качестве штурмана и вызвал на дуэль в небе президента Украины Владимира Зеленского, поставив на кон Артемовск. Об этом сообщило агентство НСН.

В пресс-службе Пригожина отметили, что основатель ЧВК «Вагнер» произвел боевой полет для удара по войскам ВСУ в Артемовске.

