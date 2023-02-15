Пригожин продемонстрировал обломки сбитого Су-24 ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продемонстрировал обломки Су-24 (борт номер 48, РФ93798), уничтоженного украинской ракетой возле населенного пункта Клещеевка в ДНР. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале WarGonzo.
По его словам, бойцы «Вагнера» проявили себя как настоящие герои и сумели выполнить свою задачу. Они упали на украинской территории, протаранив колонну украинской техники. Пригожин призвал отдать дань уважения экипажу.
На сбитом Су-24 Пригожин ранее совершил боевой полет в качестве штурмана и вызвал на дуэль в небе президента Украины Владимира Зеленского, поставив на кон Артемовск. Об этом сообщило агентство НСН.
В пресс-службе Пригожина отметили, что основатель ЧВК «Вагнер» произвел боевой полет для удара по войскам ВСУ в Артемовске.
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