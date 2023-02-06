Пригожин вызвал Зеленского на дуэль в небе
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин вызвал на дуэль в небе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба бизнесмена.
В своём видеообращении он рассказал, что совершил боевой вылет в качестве штурмана бомбардировщика Су-24, а затем намерен пересесть на Миг-29.
Пригожин пригласил Зеленского «присоединиться» и предложил ему отбить таким образом Артёмовск.
«Владимир Александрович... завтра сажусь на Миг-29... Если будет желание - встретимся в небе... Если ваша возьмёт - забирайте Артёмовск. Если нет - мы идём до Днепра», - заключил бизнесмен.
Ранее в пресс-службе Пригожин заявили, что основатель ЧВК произвел боевой вылет в качестве штурмана бомбардировщика Су-24 для удара по украинским войскам в городе Артёмовск (украинское название - Бахмут), сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1 121 человека
- Москвичи несут цветы к посольству Турции в память о жертвах землетрясения
- Объем строительства жилья в России вырос на 7%
- Саудовская Аравия в марте повысит цены на нефть для всех регионов
- Пригожин вызвал Зеленского на дуэль в небе
- Байден распорядился помочь с ликвидацией последствий землетрясения в Турции
- Олимпийская чемпионка Ромашина завершила спортивную карьеру
- Верховная Рада признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией
- Джин и виски будут производить на Ставрополье
- Путин предложит помощь Эрдогану в связи с землетрясением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru