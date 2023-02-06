Пригожин вызвал Зеленского на дуэль в небе

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин вызвал на дуэль в небе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба бизнесмена.

Пригожин опроверг отступление ВСУ в Артемовске

В своём видеообращении он рассказал, что совершил боевой вылет в качестве штурмана бомбардировщика Су-24, а затем намерен пересесть на Миг-29.

Пригожин пригласил Зеленского «присоединиться» и предложил ему отбить таким образом Артёмовск.

«Владимир Александрович... завтра сажусь на Миг-29... Если будет желание - встретимся в небе... Если ваша возьмёт - забирайте Артёмовск. Если нет - мы идём до Днепра», - заключил бизнесмен.

Ранее в пресс-службе Пригожин заявили, что основатель ЧВК произвел боевой вылет в качестве штурмана бомбардировщика Су-24 для удара по украинским войскам в городе Артёмовск (украинское название - Бахмут), сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиацияСпецоперацияВладимир ЗеленскийЕвгений Пригожин
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