Прибалтика и Польша ввели запрет на въезд россиян с визами других европейских стран

Исключения будут сделаны для водителей грузовиков, дипломатических сотрудников, а также россиян, пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов. Граждане РФ, которые имеют недвижимость в Эстонии, больше не смогут получить визу для посещения страны, а управлять своим имуществом им придется дистанционно.

Девять процентов россиян будут пытаться получить шенгенскую визу на фоне введенных Евросоюзом ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

