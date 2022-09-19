Прибалтика и Польша ввели запрет на въезд россиян с визами других европейских стран

С 00 часов 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд в эти страны граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, которые были выданы в других странах Европейского союза, сообщает Министерство иностранных дел Эстонии.

Австралия не будет запрещать въезд туристам из России

Исключения будут сделаны для водителей грузовиков, дипломатических сотрудников, а также россиян, пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов. Граждане РФ, которые имеют недвижимость в Эстонии, больше не смогут получить визу для посещения страны, а управлять своим имуществом им придется дистанционно.

Девять процентов россиян будут пытаться получить шенгенскую визу на фоне введенных Евросоюзом ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыПольшаПрибалтика
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