При атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус пострадали восемь человек
В результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Белгородской области пострадали восемь человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам чиновника, в белгородскую горбольницу №2 с осколочными ранениями доставили двоих мужчин, две женщины будут наблюдаться у врачей амбулаторно.
Кроме того, пострадали четверо детей: у восьмилетнего мальчика диагностирована минно-взрывная травма, у десятилетнего подростка — закрытая черепно-мозговая травма, 16-летняя девушка получила осколочное ранение голени, у 17-летнего юноши — осколочные ранения ног и минно-взрывная травма. Все несовершеннолетние отправлены в больницу, подчеркнул Гладков.
Ранее в белгородском селе Отрадное при атаке дрона погиб мирный житель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru