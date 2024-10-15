При атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус пострадали восемь человек

По словам чиновника, в белгородскую горбольницу №2 с осколочными ранениями доставили двоих мужчин, две женщины будут наблюдаться у врачей амбулаторно.

Кроме того, пострадали четверо детей: у восьмилетнего мальчика диагностирована минно-взрывная травма, у десятилетнего подростка — закрытая черепно-мозговая травма, 16-летняя девушка получила осколочное ранение голени, у 17-летнего юноши — осколочные ранения ног и минно-взрывная травма. Все несовершеннолетние отправлены в больницу, подчеркнул Гладков.

Ранее в белгородском селе Отрадное при атаке дрона погиб мирный житель.

