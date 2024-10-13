Минобороны: За ночь над тремя областями России сбито 13 БПЛА ВСУ
13 октября 202409:02
Дежурные средства ПВО России за прошлую ночь сбили по шесть беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Это произошло над Курской, Белгородской, Брянской областями. БПЛА были самолетного типа.
Ранее стало известно, что ВСУ используют против РФ дроны с раскаленным металлом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru