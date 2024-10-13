Минобороны: За ночь над тремя областями России сбито 13 БПЛА ВСУ

Дежурные средства ПВО России за прошлую ночь сбили по шесть беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Это произошло над Курской, Белгородской, Брянской областями. БПЛА были самолетного типа.

Ранее стало известно, что ВСУ используют против РФ дроны с раскаленным металлом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаВСУБеспилотники

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