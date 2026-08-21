Вопреки «игнору»: Зачем VK подает в суд на Apple за удаленные приложения
Решения российских судов будут игнорироваться зарубежными бывшими партнерами, пока действуют санкции, заявил НСН Герман Клименко.
VK подает в суд на Apple за удаленные приложения, чтобы обозначить свою позицию публично, но пока решения российских судов будут игнорироваться, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Российская соцсеть "ВКонтакте" подала иск в Арбитражный суд Москвы против Apple, потребовав вернуть приложения компании в Аpp Store, передает РИА Новости. Клименко объяснил суть такого решения.
«Надо понимать, что VK – это публичная компания, она не может действовать как частная. Важно соблюдать все юридические процедуры. Мы понимаем, что решение нашего суда Apple проигнорирует, но право – это в целом такая штука. Вопрос судебных процессов важен для публичного поля, пусть у нас будет решение суда, потому что времена меняются. Думаю, что компания понимает, что все решения наших судов будут игнорироваться зарубежными бывшими партнерами, пока действуют санкции. Но санкции будут постепенно сниматься», - отметил он.
По его словам, этот процесс также интересен с юридической точки зрения.
«Важно, что в ходе судебного процесса юристы в целом обкатают эту тему, оценят ситуацию с разных сторон. Здесь будет не столько интересно решение, потому что оно понятное, интересен сам процесс. Это важный вопрос прав цифровых платформ», - рассказал он.
Приложения VK пропали из российского App Store в июне. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН предположил, что удаление объясняется запретом платежей в пользу Apple, и назвал это беспрецедентными мерами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Стадионные концерты Вани Дмитриенко назвали ошибкой
- «Аэрофлот» в октябре запустит прямые рейсы из Москвы на Фукуок
- Названы главные «стадионные» артисты лета 2026 года
- Семин предрек «Локомотиву» проблемы после продажи Батракова
- В ООН заявили о стремительном росте эпидемии Эболы в ДРК
- Ляп или пиар? Промоутеры поспорили о скандальном концерте Димы Билана
- Придумал еще Шекспир: Чем вампирские «Сумерки» зацепили зрителей на десятки лет
- В Саратове задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко
- Им не рады? Какие сложности вызывает у киноактеров работа в театре
- Агрегатор – не панацея: Россиян призвали перепроверять данные о наличии бензина