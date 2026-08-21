VK подает в суд на Apple за удаленные приложения, чтобы обозначить свою позицию публично, но пока решения российских судов будут игнорироваться, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Российская соцсеть "ВКонтакте" подала иск в Арбитражный суд Москвы против Apple, потребовав вернуть приложения компании в Аpp Store, передает РИА Новости. Клименко объяснил суть такого решения.