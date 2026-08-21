Вопреки «игнору»: Зачем VK подает в суд на Apple за удаленные приложения

Решения российских судов будут игнорироваться зарубежными бывшими партнерами, пока действуют санкции, заявил НСН Герман Клименко.

VK подает в суд на Apple за удаленные приложения, чтобы обозначить свою позицию публично, но пока решения российских судов будут игнорироваться, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Российская соцсеть "ВКонтакте" подала иск в Арбитражный суд Москвы против Apple, потребовав вернуть приложения компании в Аpp Store, передает РИА Новости. Клименко объяснил суть такого решения.

Кнопка смирения: К чему приведет усложнение установки приложений на Android
«Надо понимать, что VK – это публичная компания, она не может действовать как частная. Важно соблюдать все юридические процедуры. Мы понимаем, что решение нашего суда Apple проигнорирует, но право – это в целом такая штука. Вопрос судебных процессов важен для публичного поля, пусть у нас будет решение суда, потому что времена меняются. Думаю, что компания понимает, что все решения наших судов будут игнорироваться зарубежными бывшими партнерами, пока действуют санкции. Но санкции будут постепенно сниматься», - отметил он.

По его словам, этот процесс также интересен с юридической точки зрения.

«Важно, что в ходе судебного процесса юристы в целом обкатают эту тему, оценят ситуацию с разных сторон. Здесь будет не столько интересно решение, потому что оно понятное, интересен сам процесс. Это важный вопрос прав цифровых платформ», - рассказал он.

Приложения VK пропали из российского App Store в июне. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН предположил, что удаление объясняется запретом платежей в пользу Apple, и назвал это беспрецедентными мерами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:AppleВконтактеСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры