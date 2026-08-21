Ляп или пиар? Промоутеры поспорили о скандальном концерте Димы Билана
Эд Ратников заявил, что если бы концерт Билана организовывали опытные промоутеры, то инцидентов бы не случилось, а вот Владимир Зубицкий уверен, что все прошло очень удачно.
В индустрию пришло очень много молодежи без большого опыта, этим можно объяснить ситуацию, которая произошла с недавним концертом Димы Билана, заявил в пресс-центре НСН генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «Одеон» Эд Ратников.
Напомним, что недовольство зрителей после выступления Билана на «ВТБ Арене» было вызвано необычной двухуровневой шестиметровой сценой, из-за чего зрители на танцполе и в фан-зоне просто не видели артиста, так как он находился слишком высоко. Помимо прочего, обзор дополнительного загораживали декоративные конструкции.
«Шоу Димы Билана было прекрасным, но, честно говоря, за постпандемийный период очень сильно обновились промоутеры, и люди, кто занимается всей организационной частью. В данном случае, видимо, команда была большой. Что касается этого недоразумения с танцпартером, возможно просто что-то вышло из-под контроля. Конечно, я на такое смотрю с улыбкой. Если бы организовывал я, то такого бы не произошло. Мы — старая школа. Просто сегодня индустрия помолодела, пришло много молодежи, которая не имеет такого опыта, как у нас. Поэтому случаются ляпы. Но не надо клевать этих прекрасных людей, которые сделали это чудо. Это было красиво и инновационно», — отметил он.
Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий, в свою очередь, заявил, что скандала не было, а обсуждения в соцсетях — пиар-история.
«Почему концерт был скандальным? Дело в том, что дизайн и постановка концерта были очень своеобразными. Скандала не было, был пиар. Но я скажу, что все было очень удачно. Да, необычная сцена. Не помню, чтобы у кого-то такая была. Ну были нюансы, да. Так захотел артист. Я думаю, что следующее шоу, которое у него будет теперь в "Лужниках", будет еще лучше» — сказал собеседник НСН.
Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов заявил НСН, что зрители, которые не смогли увидеть концерт Билана из-за слишком высокой сцены, должны требовать возврат стоимости билета, или в суде получить в три раза больше.
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