В белгородском селе Отрадное при атаке дрона погиб мирный жительницу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Отрадное Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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В результате атаки погиб мирный житель. Мужчину доставили в Октябрьскую районную больницу. Врачи не смогли спасти его, рассказал Гладков.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

На этой неделе украинские войска вновь обстреляли город Шебекино Белгородской области. Пострадали девять мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгородская область

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