Песков: Санкции против «Маши и Медведя» показывают «уродство киевского режима»

Мультфильм «Маша и Медведь» покорил весь мир своей добротой и человечностью. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя санкции Украины против создателей мультсериала, он указал, что данный проект - это «в хорошем смысле слова пропаганда самых лучших человеческих качеств».

«То, что Украина начала войну и с мультиками тоже, - это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима», - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении компаний, участвующих в создании и дистрибуции мультфильма «Маша и Медведь», назвав проект угрозой нацбезопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Анимационная студия «Анимаккорд»
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