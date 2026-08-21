Комментируя санкции Украины против создателей мультсериала, он указал, что данный проект - это «в хорошем смысле слова пропаганда самых лучших человеческих качеств».

«То, что Украина начала войну и с мультиками тоже, - это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима», - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении компаний, участвующих в создании и дистрибуции мультфильма «Маша и Медведь», назвав проект угрозой нацбезопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

