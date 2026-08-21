В Саратове задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко
Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко был задержан в Саратове и доставлен в суд. Об этом пишут «Ведомости».
Политик рассказал изданию, что ему вменяют административную статью о демонстрации нацистской символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций.
Отмечается, что на выборах в Госдуму Бондаренко возглавляет объединенную территориальную избирательную группу, в которую вошли Удмуртия и Пермский край.
Ранее Самарский областной суд снял с выборов в Госдуму действующего депутата от КПРФ Михаила Матвеева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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