В ООН заявили о стремительном росте эпидемии Эболы в ДРК
Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) расширяется по экспоненте. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в стране Жюльен Харнейс.
По его словам, в настоящее время эпидемия охватила территорию, площадь которой превышает размеры Франции.
«Половина из 2,5 тысяч смертей произошла за последние 20 дней», - отметил он.
Харнейс добавил, что ситуация осложнается тем, что эпидемия происходит на территории, где в течение 30 лет происходит вооруженный конфликт.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил «Радиоточке НСН», что Россия разработала новую вакцину для поставки в Африку.
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