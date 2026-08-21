В ООН заявили о стремительном росте эпидемии Эболы в ДРК

Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) расширяется по экспоненте. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в стране Жюльен Харнейс.

Эксперт Альтштейн назвал отличия между конго-крымской лихорадкой и Эболой

По его словам, в настоящее время эпидемия охватила территорию, площадь которой превышает размеры Франции.

«Половина из 2,5 тысяч смертей произошла за последние 20 дней», - отметил он.

Харнейс добавил, что ситуация осложнается тем, что эпидемия происходит на территории, где в течение 30 лет происходит вооруженный конфликт.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил «Радиоточке НСН», что Россия разработала новую вакцину для поставки в Африку.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ООНАфрикаЭпидемияЛихорадка Эбола

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