Собеседница НСН также допустила, что очереди на автозаправочных станциях перестанут быть проблемой уже через две-три недели.

«Сегодня лучше не доводить до полностью пустого бака, чтобы иметь возможность поехать на следующую заправку. Есть автозаправочные станции, на которых действительно порваны логистические цепочки. Дефицит в большей степени зависит от своевременности поставки на нефтебазу топлива. Соответственно, вся нагрузка сразу ложится на другие федеральные сети. Как только другие автозаправки решат вопрос логистики, ситуация улучшится. Соответственно, пропадут и очереди. В реальности мы понимаем, что на это потребуется две-три недели от сегодняшнего момента», - сказала она.

Как ранее сообщил вице-премьер России Александр Новак, ожидается, что ремонт на нескольких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) завершится в ближайшее время. При этом, по его словам, в Россию уже поступает импортный бензин. Правительство дало соответствующее распоряжение из-за нехватки топлива в стране, передает «Радиоточка НСН».

