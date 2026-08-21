Агрегатор – не панацея: Россиян призвали перепроверять данные о наличии бензина
Создание официального ресурса с информацией о наличии топлива на конкретных заправках может угрожать безопасности, сказала НСН Анастасия Бунина.
Очереди на автозаправках могут изжить себя уже через две-три недели, заявила в беседе с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Водители, которые стоят в очередях за бензином, столкнулись с отсутствием четкой информации о его наличии на АЗС, пишут «Известия». По данным издания, топливные геокарты частных компаний нередко транслируют неактуальные или недостоверные данные. Исправить ситуацию можно было с помощью официального ресурса с информацией о наличии топлива. Однако Бунина подчеркнула, что это небезопасное решение.
«Создать единый официальный ресурс можно, но вряд ли кто-то будет это делать. Во-первых, на это нужно немалое время. Во-вторых, нужно обязать автозаправочные станции указывать остатки топлива. Делать этого никто не будет, потому что, как минимум, это небезопасно. Информация может попасть к вражеской стороне, которая производит активные налеты на энергетическую систему России. Прямых обязательств предоставлять информацию о наличии или отсутствии топлива у автозаправочных станций нет. Сегодня эту информацию предоставляет самостоятельный агрегатор, который собирает данные из доступных источников. У потребителя нет другой возможности – только поехать и посмотреть реальную картину», - объяснила она.
Собеседница НСН также допустила, что очереди на автозаправочных станциях перестанут быть проблемой уже через две-три недели.
«Сегодня лучше не доводить до полностью пустого бака, чтобы иметь возможность поехать на следующую заправку. Есть автозаправочные станции, на которых действительно порваны логистические цепочки. Дефицит в большей степени зависит от своевременности поставки на нефтебазу топлива. Соответственно, вся нагрузка сразу ложится на другие федеральные сети. Как только другие автозаправки решат вопрос логистики, ситуация улучшится. Соответственно, пропадут и очереди. В реальности мы понимаем, что на это потребуется две-три недели от сегодняшнего момента», - сказала она.
Как ранее сообщил вице-премьер России Александр Новак, ожидается, что ремонт на нескольких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) завершится в ближайшее время. При этом, по его словам, в Россию уже поступает импортный бензин. Правительство дало соответствующее распоряжение из-за нехватки топлива в стране, передает «Радиоточка НСН».
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