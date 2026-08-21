Семин предрек «Локомотиву» проблемы после продажи Батракова

Уход лидеров не усиливает команду, но виновата стратегия развития, заявил НСН Юрий Семин.

Российскому полузащитнику Алексею Батракову будет интересно и сложно заиграть в Турции, а его команда после трансфера столкнется с проблемами в чемпионате России, рассказал НСН бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин.

Батраков перешел из «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». Контракт с 21-летним игроком рассчитан до 2031 года. СМИ сообщали, что «Локомотив» получит за этот трансфер €25 млн плюс бонусы в размере €4 млн. Семин подчеркнул, что игроку будет тяжело попасть в стартовый состав.

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«Для любого человека такой шаг в жизни очень важен и интересен со всех точек зрения: с финансовой и спортивной. Он будет играть в хорошей команде, которая имеет высокий уровень игроков и примет участие в еврокубках. Все это будет непросто — придется приложить большой труд, чтобы обеспечить себе место в основном составе. На стадионы в Турции ходят громадное количество людей — будет интересно и тяжело», — отметил он.

«Локомотив» за лето продал нападающего Дмитрия Воробьева, Батракова и планирует трансфер опорного полузащитника Артема Карпукаса в футбольный клуб «Зенит», сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. Семин пообещал сложности для команды из-за этих переходов.

«Я думаю, что у Локомотива теперь начнутся проблемы по турнирной таблице. Уход лидеров и лучших игроков не усиливает команду. Второй вопрос в стратегии развития команды в последнее время. На сегодняшний момент клуб не сможет бороться за медали, но ситуация в спорте и футболе меняется, может быть всякое», — подчеркнул он.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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