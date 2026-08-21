Российскому полузащитнику Алексею Батракову будет интересно и сложно заиграть в Турции, а его команда после трансфера столкнется с проблемами в чемпионате России, рассказал НСН бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин.

Батраков перешел из «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». Контракт с 21-летним игроком рассчитан до 2031 года. СМИ сообщали, что «Локомотив» получит за этот трансфер €25 млн плюс бонусы в размере €4 млн. Семин подчеркнул, что игроку будет тяжело попасть в стартовый состав.