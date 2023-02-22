Президента Польши осудили за слова о героизме российских военных
Польские СМИ раскритиковали президента страны Анджея Дуду за скандальную оговорку.
В своем выступлении 21 февраля польский лидер заявил о героизме россиян. Газета Wprost отметила, что глава государства оговорился и перепутал украинских солдат с российскими.
Оплошность Дуды журналисты назвали «полным провалом».
Президент Польши произнес речь перед выступлением президента США Джо Байдена. Глава Белого дома заявил, что Запад не собирается атаковать Россию и не желает разрушать страну.
Польский лидер ранее призвал Белоруссию не вмешиваться в украинский конфликт. По его словам, это может привести к тяжелым последствиям для руководства республики во главе с Александром Лукашенко, пишет НСН.
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