Президента Польши осудили за слова о героизме российских военных

Польские СМИ раскритиковали президента страны Анджея Дуду за скандальную оговорку.

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В своем выступлении 21 февраля польский лидер заявил о героизме россиян. Газета Wprost отметила, что глава государства оговорился и перепутал украинских солдат с российскими.

Оплошность Дуды журналисты назвали «полным провалом».

Президент Польши произнес речь перед выступлением президента США Джо Байдена. Глава Белого дома заявил, что Запад не собирается атаковать Россию и не желает разрушать страну.

Польский лидер ранее призвал Белоруссию не вмешиваться в украинский конфликт. По его словам, это может привести к тяжелым последствиям для руководства республики во главе с Александром Лукашенко, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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