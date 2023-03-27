Президент Словакии предупредила о снижении поддержки Украины среди жителей

Поддержка Украины в Словакии «иссякает материально и морально», сообщила словацкий президент Зузана Чапутова. По ее словам, приходится постоянно разъяснять людям важность помощи Украине «не только в связи с защитой ценностей, но и для безопасности и экономических интересов Словакии».

Президент Словакии заявила, что военная помощь со стороны ее страны «не является неисчерпаемой», передает агентство CTK.