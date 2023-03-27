Президент Словакии предупредила о снижении поддержки Украины среди жителей
Поддержка Украины в Словакии «иссякает материально и морально», сообщила словацкий президент Зузана Чапутова. По ее словам, приходится постоянно разъяснять людям важность помощи Украине «не только в связи с защитой ценностей, но и для безопасности и экономических интересов Словакии».
Президент Словакии заявила, что военная помощь со стороны ее страны «не является неисчерпаемой», передает агентство CTK.
Чапутова добавила, что большинство словаков по-прежнему готовы принимать беженцев из Украины, но многие считают, что из-за этого их собственная жизнь ухудшилась.
Ранее стало известно, что Словакия передаст Киеву 13 истребителей МиГ-29 и два зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». На прошлой неделе страна уже направила четыре самолета МиГ-29, передает НСН.
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