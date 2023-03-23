Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29
Словакия передала Киеву первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь на своей странице в соцсетях.
Он отметил, что истребители были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Надь выразил благодарность «всем причастным» к этому процессу.
Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что поставки истребителей Украине являются лишь вопросом времени. По его словам, Киев получил 90% того, что запрашивал.
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