Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29

Словакия передала Киеву первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь на своей странице в соцсетях.

В Словакии сообщили, что техники с Украины принимают истребители МиГ-29

Он отметил, что истребители были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Надь выразил благодарность «всем причастным» к этому процессу.

Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что поставки истребителей Украине являются лишь вопросом времени. По его словам, Киев получил 90% того, что запрашивал.

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
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