В Словакии сообщили, что техники с Украины принимают истребители МиГ-29

Украинские технические специалисты проводят в Словакии работы по приемке истребителей МиГ-29, которые государство решило поставить Киеву. Об этом сообщило агентство TASR со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны Словакии Ярослава Надя.

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Он отметил, что уже несколько дней техники проводят осмотр истребителей осуществляют процесс приемки.

Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что поставки истребителей являются лишь вопросом времени. По его словам, Киев получил 90% того, что запрашивал.

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:УкраинаИстребители

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