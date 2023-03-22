В Словакии сообщили, что техники с Украины принимают истребители МиГ-29
Украинские технические специалисты проводят в Словакии работы по приемке истребителей МиГ-29, которые государство решило поставить Киеву. Об этом сообщило агентство TASR со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны Словакии Ярослава Надя.
Он отметил, что уже несколько дней техники проводят осмотр истребителей осуществляют процесс приемки.
Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что поставки истребителей являются лишь вопросом времени. По его словам, Киев получил 90% того, что запрашивал.
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