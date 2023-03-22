В Словакии сообщили, что техники с Украины принимают истребители МиГ-29

Он отметил, что уже несколько дней техники проводят осмотр истребителей осуществляют процесс приемки.

Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что поставки истребителей являются лишь вопросом времени. По его словам, Киев получил 90% того, что запрашивал.

