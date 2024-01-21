Президент Швейцарии: Россия вряд ли будет в «мирной конференции»

По ее словам, Россия вряд ли будет участвовать в саммите, однако Берн поддерживает связи с Москвой и ищет контакт. Как указала глава государства, пока неизвестно, кто из лидеров будет участвовать в конференции. Амхерд также усомнилась в том, что в ходе подобной встречи получится достигнуть больших результатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в «саммите мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

