Президент Швейцарии: Россия вряд ли будет в «мирной конференции»

Швейцария хочет провести «мирную конференцию» по Украине в текущем году, сообщила изданию Schweiz am Wochenende президент Виола Амхерд.

Президент Швейцарии: Зеленский попросил организовать мирную конференцию

По ее словам, Россия вряд ли будет участвовать в саммите, однако Берн поддерживает связи с Москвой и ищет контакт. Как указала глава государства, пока неизвестно, кто из лидеров будет участвовать в конференции. Амхерд также усомнилась в том, что в ходе подобной встречи получится достигнуть больших результатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в «саммите мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаШвейцария

Горячие новости

Все новости

партнеры