Президент Швейцарии: Россия вряд ли будет в «мирной конференции»
Швейцария хочет провести «мирную конференцию» по Украине в текущем году, сообщила изданию Schweiz am Wochenende президент Виола Амхерд.
По ее словам, Россия вряд ли будет участвовать в саммите, однако Берн поддерживает связи с Москвой и ищет контакт. Как указала глава государства, пока неизвестно, кто из лидеров будет участвовать в конференции. Амхерд также усомнилась в том, что в ходе подобной встречи получится достигнуть больших результатов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в «саммите мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru