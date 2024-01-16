Зеленский: Украинская сторона заинтересована в участии Китая в «саммите мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил об урегулировании конфликта по киевской «формуле мира», сообщает РИА Новости.

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По его словам, Киев заинтересован в участии Китая в «саммите мира». «Мы бы хотели, чтобы страны "глобального Юга" обязательно присутствовали», — сказал Зеленский.

Он отметил, что КНР играет большую роль в мире.

Ранее президент Швейцарии Миола Амхерд заявила, что Зеленский обратился с просьбой созвать мирную конференцию высокого уровня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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