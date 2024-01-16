Зеленский: Украинская сторона заинтересована в участии Китая в «саммите мира»

По его словам, Киев заинтересован в участии Китая в «саммите мира». «Мы бы хотели, чтобы страны "глобального Юга" обязательно присутствовали», — сказал Зеленский.

Он отметил, что КНР играет большую роль в мире.

Ранее президент Швейцарии Миола Амхерд заявила, что Зеленский обратился с просьбой созвать мирную конференцию высокого уровня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

