Президент Швейцарии: Зеленский попросил организовать мирную конференцию

Президент Швейцарии Миола Амхерд заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский обратился с просьбой созвать мирную конференцию высокого уровня, передает ТАСС.

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Амхерд подтвердила готовность Швейцарии организовать и принять мирную конференцию по Украине. Берн прорабатывает дальнейшие детали, отметила политик.

Президент Украины прибыл в Швейцарию 15 января. Во вторник запланировано его выступление в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не согласен на заморозку конфликта с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Зеленский
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