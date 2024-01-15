Президент Швейцарии: Зеленский попросил организовать мирную конференцию
Президент Швейцарии Миола Амхерд заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский обратился с просьбой созвать мирную конференцию высокого уровня, передает ТАСС.
Амхерд подтвердила готовность Швейцарии организовать и принять мирную конференцию по Украине. Берн прорабатывает дальнейшие детали, отметила политик.
Президент Украины прибыл в Швейцарию 15 января. Во вторник запланировано его выступление в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не согласен на заморозку конфликта с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru