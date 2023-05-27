Президент Молдавии рассказала о нежелании народа страны присоединяться к Румынии

По ее словам, в таком случае Молдавия будет концентрироваться на вопросах, связанных с евроинтеграцией. Президент республики полагает, что такой путь Молдавии поддержат большинство граждан.

Накануне власти Молдавии отказались проводить референдум о членстве в Евросоюзе.

Молдавия может вступить в Евросоюз до 2030 года, заявил в ходе митинга депутат Европарламента Зигфрид Мурешан, передает «Радиоточка НСН».

