Санду обвинила Россию в попытке свергнуть правительство Молдавии
19 мая 202323:08
Москва планировала привести к власти в Молдавии пророссийские силы, заявила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Moldova 1.
По ее словам, переворот должен был произойти весной 2023 года. Свержение правительства удалось предотвратить благодаря бдительности правоохранительных органов республики, сказала Санду.
МИД России рекомендовал гражданам РФ учитывать все риски при планировании поездок в Молдавию. В ведомстве указали на случаи дискриминации россиян со стороны властей республики, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обвиняемого в утечке документов Пентагона оставили под стражей
- Санду обвинила Россию в попытке свергнуть правительство Молдавии
- Власти назвали ситуацию в Энергодаре контролируемой
- ЦБ допустил бурный рост фондового рынка РФ по примеру Ирана
- В Молдавии пообещали выполнить все требования для членства в ЕС
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» близка к выполнению задачи в Артемовске
- СМИ: в Мариуполе прогремел взрыв
- В США назвали три причины задержки контрнаступления ВСУ
- Express: Киев передислоцирует Patriot после удара «Кинжалом»
- СМИ: лидеры G7 отклонили посредничество Китая и Ватикана по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru