Санду обвинила Россию в попытке свергнуть правительство Молдавии

Москва планировала привести к власти в Молдавии пророссийские силы, заявила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Moldova 1.

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По ее словам, переворот должен был произойти весной 2023 года. Свержение правительства удалось предотвратить благодаря бдительности правоохранительных органов республики, сказала Санду.

МИД России рекомендовал гражданам РФ учитывать все риски при планировании поездок в Молдавию. В ведомстве указали на случаи дискриминации россиян со стороны властей республики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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