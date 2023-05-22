В Молдавии отказались проводить референдум о вступлении в ЕС

Власти Молдавии отказались проводить референдум о членстве в Евросоюзе, заявил в интервью телеканалу Moldova 1 спикер парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

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По его словам, европейский вектор развития страны пропишут в конституции без референдума. Гросу отметил, что на выборах в 2020 и 2021 годах граждане подтвердили поддержку вступления в ЕС.

«Опросы показывают стремление к евроинтеграции», - сказал спикер.

В Кишиневе 21 мая состоялся митинг в поддержку членства в ЕС. Мероприятие прошло по инициативе президента Майи Санду.

Молдавия может вступить в Евросоюз до 2030 года, заявил в ходе митинга депутат Европарламента Зигфрид Мурешан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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