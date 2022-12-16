Хорватия отказалась присоединиться к обучению военных ВСУ в рамках ЕС

Сабор (однопалатный парламент) Хорватии не поддержал участие страны в миссии Еросоюза по подготовке военнослужащих Украины. Голосование было проведено после отказа президента республики Зорана Милановича подписать соответствующую инициативу. Он сослался на то, что она нарушает Конституцию страны.

Миланович также выступил с критикой политики Запада по Украине. Он соглашался только на гуманитарную помощь Киеву со стороны Харватии, передает Associated Press.