Хорватия отказалась присоединиться к обучению военных ВСУ в рамках ЕС
Сабор (однопалатный парламент) Хорватии не поддержал участие страны в миссии Еросоюза по подготовке военнослужащих Украины. Голосование было проведено после отказа президента республики Зорана Милановича подписать соответствующую инициативу. Он сослался на то, что она нарушает Конституцию страны.
Миланович также выступил с критикой политики Запада по Украине. Он соглашался только на гуманитарную помощь Киеву со стороны Харватии, передает Associated Press.
Для поддержки участия Загреба в миссии парламентом требовалось набрать две трети голосов. Однако, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «за» проголосовали лишь 97 депутатов из 151. Причём, большинство остальных либо воздержались, либо вообще не приняли участия в волеизъявлении.
О запуске работы миссии военной помощи в поддержку Украины было объявлено в четверг,15 ноября в рамках заседания Совета Евросоюза в Брюсселе. Предполагается, что на территории стран объединения будут проходить подготовку 15 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. ЕС также готов предоставить Киеву новую партию вооружений совокупной стоимостью 8 миллиардов евро.
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