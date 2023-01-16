Президент Хорватии: США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс ведут опосредованную войну против России на Украине, сообщает агентство HINA со ссылкой на президента Хорватии Зорана Милановича.

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«Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины», — сообщил он.

По словам главы государства, он не видит смысла в антироссийских санкциях. "План не может состоять в том, чтобы убрать [президента РФ Владимира] Путина. План не может быть в санкциях. Санкции — это абсурд, мы ничего не добьемся с их помощью. Они даже не сломили санкциями [Слободана] Милошевича <...>. Они переходят от войны к войне. А я кем должен быть, рабом Америки?», — заявил Миланович.

Ранее Сабор (однопалатный парламент) Хорватии не поддержал участие страны в миссии Еросоюза по подготовке военнослужащих Украины. Голосование было проведено после отказа президента республики Зорана Милановича подписать соответствующую инициативу. Он сослался на то, что она нарушает Конституцию страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СШАНАТОУкраинаХорватия
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