Во Внуково прибыл первый за четыре года рейс из Тбилиси

Одна из пассажирок призналась, что довольна перелетом и экономией времени.

«Я вообще счастлива. Очень комфортно», — поделилась впечатлением женщина.

Она считает, что так и должно быть.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова резко раскритиковала политиков в Грузии, которые возмущены возобновлением прямого авиасообщение страны с РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале в субботу, 20 мая.





