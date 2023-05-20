Во Внуково прибыл первый за четыре года рейс из Тбилиси

Первый за четыре года рейс Georgian Airways из Тбилиси приземлился в московском аэропорту Внуково. Подробности из зала прилетов сообщает журналист «Известий».

Грузия выдала российской авиакомпании разрешение на полеты

Одна из пассажирок призналась, что довольна перелетом и экономией времени.

«Я вообще счастлива. Очень комфортно», — поделилась впечатлением женщина.

Она считает, что так и должно быть.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова резко раскритиковала политиков в Грузии, которые возмущены возобновлением прямого авиасообщение страны с РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале в субботу, 20 мая.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Википедия // mos.ru
ТЕГИ:ГрузияСамолетыВнуково Аэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры