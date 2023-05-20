Во Внуково прибыл первый за четыре года рейс из Тбилиси
Первый за четыре года рейс Georgian Airways из Тбилиси приземлился в московском аэропорту Внуково. Подробности из зала прилетов сообщает журналист «Известий».
Одна из пассажирок призналась, что довольна перелетом и экономией времени.
«Я вообще счастлива. Очень комфортно», — поделилась впечатлением женщина.
Она считает, что так и должно быть.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова резко раскритиковала политиков в Грузии, которые возмущены возобновлением прямого авиасообщение страны с РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале в субботу, 20 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru