Мария Захарова резко высказалась по поводу критики авиасообщения с Грузией

«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах», - заявила она.

Высказывания против возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси Зазарова назвала индикатором «не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах».

Грузия в год может получать от 300 до 400 миллионов долларов с запуском авиасообщения с Россией. Три российские авиакомпании запросили рейсы в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вступил в силу 15 мая, об отмене визового режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

