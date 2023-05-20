Мария Захарова резко высказалась по поводу критики авиасообщения с Грузией
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова резко раскритиковала политиков в Грузии, которые критикуют возобновление прямого авиасообщение страны с РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале в субботу, 20 мая.
«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах», - заявила она.
Высказывания против возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси Зазарова назвала индикатором «не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах».
Грузия в год может получать от 300 до 400 миллионов долларов с запуском авиасообщения с Россией. Три российские авиакомпании запросили рейсы в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вступил в силу 15 мая, об отмене визового режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru