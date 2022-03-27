Президент Германии: Ситуация на Украине коснется и жителей ФРГ
Трудности, которые связаны с ситуацией на Украине, затронут и граждан Германии, считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Его выступление опубликовала администрация главы государства, информирует ТАСС.
«Да, и в Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждет еще много трудностей. Несмотря на все дипломатические усилия <…>, наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям потребуются еще долго», — заявил Штайнмайер.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что спасет Европу от энергетической зависимости от России. Однако, быстро организовать рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС будет непросто, пишет газета Politico.
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