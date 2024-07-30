Президент Финляндии хочет мирных переговоров по Украине
30 июля 202400:01
Президент Финляндии Александер Стубб выступает за начало мирных переговоров по Украине, сообщил он изданию Le Monde.
По его словам, «сейчас мы приближаемся к моменту, когда следует начинать переговоры». Глава государства указал, что к переговорам следует привлечь Китай, страны глобального Юга и Россию.
Стубб подчеркнул, что Пекин обладает значительными возможностями, чтобы содействовать прекращению конфликта.
Ранее в Кремле допустили переговоры с Украиной при Зеленском на посту президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru