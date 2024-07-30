По его словам, «сейчас мы приближаемся к моменту, когда следует начинать переговоры». Глава государства указал, что к переговорам следует привлечь Китай, страны глобального Юга и Россию.

Стубб подчеркнул, что Пекин обладает значительными возможностями, чтобы содействовать прекращению конфликта.

Ранее в Кремле допустили переговоры с Украиной при Зеленском на посту президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

