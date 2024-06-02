Президент: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля

По его словам, в настоящее время насчитывается более 35 тысяч жертв конфликта, что является гуманитарной катастрофой.

Глава государства поручил МИД Чили подготовить доклад с аргументами.

Ранее США, Италия, Франция, Нидерланды и другие страны осудили атаку ЦАХАЛ на лагерь в Рафахе и призвали немедленно прекратить операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

