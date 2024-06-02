Президент: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля
Чили присоединится к иску, который ЮАР подала против Израиля в Международный суд ООН по ситуации в секторе Газа, сообщает издание La Tercera со ссылкой на заявление президента Габриэля Борича.
По его словам, в настоящее время насчитывается более 35 тысяч жертв конфликта, что является гуманитарной катастрофой.
Глава государства поручил МИД Чили подготовить доклад с аргументами.
Ранее США, Италия, Франция, Нидерланды и другие страны осудили атаку ЦАХАЛ на лагерь в Рафахе и призвали немедленно прекратить операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля
- СМИ: Хакеры атаковали ресурсы Христианско-демократического союза ФРГ
- «Реал» одолел «Боруссию» и стал победителем Лиги чемпионов
- США проведут запуск межконтинентальных баллистических ракет
- По делу о теракте в «Крокусе» проходят 20 обвиняемых
- Эминем выпустил новую песню Houdini
- Прощание с Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя
- Военкор Коц сообщил о начале первого этапа контрнаступления украинской армии
- СМИ: За два месяца до Олимпиады в Сену попало 50 миллионов литров сточных вод
- На Украине заявили о критическом состоянии Днепрогэс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru