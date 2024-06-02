Президент: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля

Чили присоединится к иску, который ЮАР подала против Израиля в Международный суд ООН по ситуации в секторе Газа, сообщает издание La Tercera со ссылкой на заявление президента Габриэля Борича.

Минздрав Газы: Число погибших при ударах Израиля выросло до 36 284

По его словам, в настоящее время насчитывается более 35 тысяч жертв конфликта, что является гуманитарной катастрофой.

Глава государства поручил МИД Чили подготовить доклад с аргументами.

Ранее США, Италия, Франция, Нидерланды и другие страны осудили атаку ЦАХАЛ на лагерь в Рафахе и призвали немедленно прекратить операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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