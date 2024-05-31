Минздрав Газы: Число погибших при ударах Израиля выросло до 36 284

Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа с 7 октября 2023 года достигло 36 284. Об этом сообщил минздрав Газы.

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Согласно данным, число пострадавших увеличилось до 82 057 человек. Отмечается, что за прошедшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 60 человек.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш осудил на своей странице в соцсети X удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха, передает «Радиоточка НСН».

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