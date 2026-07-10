Президент Чехии: У Киева остается около двух месяцев

У Киева остается около двух месяцев, чтобы заставить Москву вернуться за стол переговоров, иначе потом «окно возможностей сузится, сообщил The Telegraph глава Чехии Петр Павел.

В МИД РФ назвали абсурдным призыв Киева к Москве «сесть за стол переговоров»

Чешский президент призвал Запад использовать ближайшие недели для усиления давления на РФ и попытаться подтолкнуть ее к переговорам. Павел считает, что Москва сейчас сталкивается с «множеством внутренних проблем и вызовов».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об утрате доверия к заявлениям Запада о переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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