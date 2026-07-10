Президент Чехии: У Киева остается около двух месяцев
У Киева остается около двух месяцев, чтобы заставить Москву вернуться за стол переговоров, иначе потом «окно возможностей сузится, сообщил The Telegraph глава Чехии Петр Павел.
Чешский президент призвал Запад использовать ближайшие недели для усиления давления на РФ и попытаться подтолкнуть ее к переговорам. Павел считает, что Москва сейчас сталкивается с «множеством внутренних проблем и вызовов».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об утрате доверия к заявлениям Запада о переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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