Президент Чехии: У Киева остается около двух месяцев

Чешский президент призвал Запад использовать ближайшие недели для усиления давления на РФ и попытаться подтолкнуть ее к переговорам. Павел считает, что Москва сейчас сталкивается с «множеством внутренних проблем и вызовов».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об утрате доверия к заявлениям Запада о переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

