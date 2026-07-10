В России может случиться неурожай зерновых
Сельскохозяйственные предприятия Алтайского края прогнозируют снижение урожайности пшеницы, рапса, гречихи и ячменя на 30–50%, сообщает «Коммерсант».
Это связано с аномальной засухи. Длительное отсутствие осадков привело к существенному дефициту влаги в почве, отклонение от нормы по отдельным показателям достигает 20% по всей территории региона. Ситуацию усугубляют вспышки численности вредителей и перебои с поставками горюче-смазочных материалов для сельхозтехники.
Как сообщил председатель Союза крестьянских фермерских формирований региона Никита Кожанов, за последний месяц недобор осадков превысил 20% от климатической нормы. В ряде регионов дефицит влаги достигает 40–50%. Дожди отсутствуют с 12 июня, температура воздуха превышает 30–35 градусов.
По данным Алтайского государственного аграрного университета, температура воздуха в июне превысила средние многолетние показатели на 4 градуса. Профессор Владимир Беляев заявил, что если погода не изменится в июле, 2026 год войдет в историю как четвертый случай сочетания двух аномально жарких месяцев. Подобное знойное лето на Алтае было 14 лет назад.
От засухи уже пострадали яровая пшеница, рапс, гречиха и ячмень, относительно устойчивы только подсолнечник, соя и лен. Проблему усугубляет рост численности вредителей — многие хозяйства сэкономили на средствах защиты растений из-за их подорожания. Также сказываются перебои с поставками топлива.
Как считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, если засуха приведет к неурожаю зерновых в Алтайском крае, это может ограничить предложение пшеницы в Сибири и спровоцировать рост цен.
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