В Анталье арестовали россиянку, не пускавшую в бассейн девочку в буркини
Суд в Анталье арестовал гражданку России, которая не пустила девочку в буркини в бассейн жилого комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.
По данным издания, 64-летняя Людмила Инан работает управляющей в одном из жилых комплексов в районе Махмутлар Аланьи. Она заявила 13-летней девочке, что купание в буркини –костюме для мусульманок запрещено правилами ЖК.
После этого семья ребенка пожаловалась на действия женщины в жандармерию, посчитав их посягательством на религиозные чувства. Правоохранители задержали россиянку и доставили в суд, который вынес решение об аресте.
Ранее турецкого певца приговорили к 3 годам тюрьмы за осуждение Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России может случиться неурожай зерновых
- В Анталье арестовали россиянку, не пускавшую в бассейн девочку в буркини
- Президент Чехии: У Киева остается около двух месяцев
- Дегтярев пообещал вернуть россиян на международные турниры через суд
- В МИД РФ раскрыли планы стран Балтии по депортации русскоязычных
- Минтранс: Ливень в Москве может нарушить расписания полетов
- Режим ЧС ввели в округе Ставрополья после атаки БПЛА на промобъект
- Зеленский анонсировал получение ракет Patriot от США в ближайшие дни
- Русский язык станет обязательным предметом в вузах России
- Кордоба и Семак стали триумфаторами церемонии «Герои РПЛ»