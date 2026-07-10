В Анталье арестовали россиянку, не пускавшую в бассейн девочку в буркини

Суд в Анталье арестовал гражданку России, которая не пустила девочку в буркини в бассейн жилого комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным издания, 64-летняя Людмила Инан работает управляющей в одном из жилых комплексов в районе Махмутлар Аланьи. Она заявила 13-летней девочке, что купание в буркини –костюме для мусульманок запрещено правилами ЖК.

После этого семья ребенка пожаловалась на действия женщины в жандармерию, посчитав их посягательством на религиозные чувства. Правоохранители задержали россиянку и доставили в суд, который вынес решение об аресте.

Ранее турецкого певца приговорили к 3 годам тюрьмы за осуждение Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

