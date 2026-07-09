Минтранс: Ливень в Москве может нарушить расписания полетов

Ливни, грозы и усиление ветра в московском регионе могут привести к изменению расписания полетов и отменам рейсов. Об этом сообщили в Минтрансе РФ, передает РИА Новости.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ночь на пятницу и продлятся до конца выходных. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, что способно ограничить условия для взлета и посадки воздушных судов.

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Службы аэропортов готовы к работе в усиленном режиме. Для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов будет задействован дополнительный персонал, пообещали в Минтрансе.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус добавил, что за три дня в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков июля, которая составляет 84 миллиметра.

Ранее гидролог Сергей Беднарук в беседе с НСН объяснил превращение Москвы в Венецию из-за ливней: в столице слишком много заасфальтированных площадей.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
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