Минтранс: Ливень в Москве может нарушить расписания полетов
Ливни, грозы и усиление ветра в московском регионе могут привести к изменению расписания полетов и отменам рейсов. Об этом сообщили в Минтрансе РФ, передает РИА Новости.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ночь на пятницу и продлятся до конца выходных. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, что способно ограничить условия для взлета и посадки воздушных судов.
Службы аэропортов готовы к работе в усиленном режиме. Для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов будет задействован дополнительный персонал, пообещали в Минтрансе.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус добавил, что за три дня в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков июля, которая составляет 84 миллиметра.
Ранее гидролог Сергей Беднарук в беседе с НСН объяснил превращение Москвы в Венецию из-за ливней: в столице слишком много заасфальтированных площадей.
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