Минтранс: Ливень в Москве может нарушить расписания полетов

Ливни, грозы и усиление ветра в московском регионе могут привести к изменению расписания полетов и отменам рейсов. Об этом сообщили в Минтрансе РФ, передает РИА Новости.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ночь на пятницу и продлятся до конца выходных. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, что способно ограничить условия для взлета и посадки воздушных судов.