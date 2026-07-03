По его словам, 28 июня Сибига через СМИ озвучил требование к РФ начать переговоры, при том, что до сих пор действует утверждённое украинским лидером Владимиром Зеленским в октябре 2022 года решение, запрещающее любые переговоры с российским руководством.

Сибига напомнил, что прямые контакты между Москвой и Киевом проходили в Стамбуле в 2025 году, но Сибига в конце того же года объявил об одностороннем выходе Украины из переговоров. Российский дипломат отметил, что Москва из переговорного процесса не выходила — это сделала украинская сторона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев желает ограничить боевые действия четырьмя регионами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

