В МИД РФ назвали абсурдным призыв Киева к Москве «сесть за стол переговоров»

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал абсурдными обращённые к Москве слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости «сесть за стол переговоров», сообщает РИА Новости.

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По его словам, 28 июня Сибига через СМИ озвучил требование к РФ начать переговоры, при том, что до сих пор действует утверждённое украинским лидером Владимиром Зеленским в октябре 2022 года решение, запрещающее любые переговоры с российским руководством.

Сибига напомнил, что прямые контакты между Москвой и Киевом проходили в Стамбуле в 2025 году, но Сибига в конце того же года объявил об одностороннем выходе Украины из переговоров. Российский дипломат отметил, что Москва из переговорного процесса не выходила — это сделала украинская сторона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев желает ограничить боевые действия четырьмя регионами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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