Зеленский анонсировал получение ракет Patriot от США в ближайшие дни
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение новой партии ракет для систем Patriot от Соединенных Штатов в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».
По словам украинского лидера, ожидаемый пакет американской помощи обязательно включит в себя дополнительные боеприпасы модификации PAC-3 для комплексов противовоздушной обороны Patriot.
Также Зеленский заявил о достижении договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, вопрос развертывания производства самих систем ПВО Patriot на украинской территории уже «решен политически».
На недавнем саммите НАТО Трамп пообещал передать Украине лицензию на самостоятельное производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Военные эксперты уверены, что этот проект реализовать не получится, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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