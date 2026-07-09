Зеленский анонсировал получение ракет Patriot от США в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение новой партии ракет для систем Patriot от Соединенных Штатов в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».

По словам украинского лидера, ожидаемый пакет американской помощи обязательно включит в себя дополнительные боеприпасы модификации PAC-3 для комплексов противовоздушной обороны Patriot.