В МИД РФ раскрыли планы стран Балтии по депортации русскоязычных

Дипломат обратил внимание на то, что прибалтийские страны лидируют среди западных государств по уровню русофобии в своей политике. По его словам, балтийские режимы открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей.

Лукьянцев уже предупреждал о подготовке к выдворению русскоязычных из этих стран. По его оценке, власти трех республик стремятся таким образом окончательно решить «русский вопрос».

Ранее глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что Россия намерена судиться с Прибалтикой из-за русофобии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

