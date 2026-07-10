Вывоз нефти из Персидского залива остановлен после возобновления обстрелов Ираном и США
Обстрелы судов Ираном, после которых президент США Дональд Трамп заявил об окончании перемирия, а американские военные нанесли удары по иранской территории, привели к почти полной остановке судоходства в Ормузском проливе, сообщает Bloomberg.
9 июля по маршруту вдоль южного, оманского побережья, который поддерживают США и Международная морская организация ООН, движения почти не наблюдалось. По данным агентства, только один супертанкер выходил в пролив из Персидского залива.
При этом Иран, однако, продолжает экспортировать нефть. За последние сутки четыре супертанкера и еще один меньшего размера вывезли в общей сложности 11 млн баррелей, что примерно равно недельному довоенному объему.
Ранее эксперты назвали сценарии эскалации конфликта между США и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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