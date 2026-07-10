Вывоз нефти из Персидского залива остановлен после возобновления обстрелов Ираном и США

9 июля по маршруту вдоль южного, оманского побережья, который поддерживают США и Международная морская организация ООН, движения почти не наблюдалось. По данным агентства, только один супертанкер выходил в пролив из Персидского залива.

При этом Иран, однако, продолжает экспортировать нефть. За последние сутки четыре супертанкера и еще один меньшего размера вывезли в общей сложности 11 млн баррелей, что примерно равно недельному довоенному объему.

Ранее эксперты назвали сценарии эскалации конфликта между США и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

