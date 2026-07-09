Дегтярев пообещал вернуть россиян на международные турниры через суд

Россия намерена через суд добиваться допуска атлетов до международных соревнований в тех видах спорта, где федерации препятствуют их возвращению. Об этом министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил 9 июля, передает РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что часть международных федераций будет упираться и находиться под давлением европейцев. Именно с такими организациями вопросы допуска российских спортсменов будут решать в судебном порядке.