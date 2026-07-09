Дегтярев пообещал вернуть россиян на международные турниры через суд
Россия намерена через суд добиваться допуска атлетов до международных соревнований в тех видах спорта, где федерации препятствуют их возвращению. Об этом министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил 9 июля, передает РИА Новости.
Глава ведомства отметил, что часть международных федераций будет упираться и находиться под давлением европейцев. Именно с такими организациями вопросы допуска российских спортсменов будут решать в судебном порядке.
Дегтярев также указал, что ряд стран, в первую очередь Польша, Германия и государства Балтии, препятствуют проведению турниров. По его словам, из-за такой позиции эти государства постепенно лишатся права принимать международные соревнования.
Министр добавил, что европейские представители в Международном олимпийском комитете (МОК) полностью оторвались от реальности. Он подчеркнул, что эти функционеры превращаются в маргиналов мирового спортивного движения.
Между тем депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с НСН подчеркнула, что решение МОК не означает, что изоляция для российских спортсменов официально закончилась.
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