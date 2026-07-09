Режим ЧС ввели в округе Ставрополья после атаки БПЛА на промобъект

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края после пожара на промышленном объекте в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление администрации,

Согласно документу, режим ЧС введен с 9 июля 2026 года для органов управления и сил Шпаковского муниципального звена РСЧС. Целью объявлено устранение угрозы жизнедеятельности населения и полная ликвидация последствий взрыва и возгорания.

Минобороны: ПВО сбила 152 украинских БПЛА за 12 часов

Границами зоны действия режима чрезвычайной ситуации определена территория хутора Вязники. В зону ЧС вошел промышленный объект АО НК «Роснефть-Ставрополье», пострадавший от последствий взрыва и возгорания после атаки БПЛА в ночь на 9 июля.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН», сообщал, что в результате атаки БПЛА начался пожар на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Кумыков Ибрагим
ТЕГИ:Ставропольский КрайПожарБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры