Режим ЧС ввели в округе Ставрополья после атаки БПЛА на промобъект
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края после пожара на промышленном объекте в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление администрации,
Согласно документу, режим ЧС введен с 9 июля 2026 года для органов управления и сил Шпаковского муниципального звена РСЧС. Целью объявлено устранение угрозы жизнедеятельности населения и полная ликвидация последствий взрыва и возгорания.
Границами зоны действия режима чрезвычайной ситуации определена территория хутора Вязники. В зону ЧС вошел промышленный объект АО НК «Роснефть-Ставрополье», пострадавший от последствий взрыва и возгорания после атаки БПЛА в ночь на 9 июля.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН», сообщал, что в результате атаки БПЛА начался пожар на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Режим ЧС ввели в округе Ставрополья после атаки БПЛА на промобъект
- Зеленский анонсировал получение ракет Patriot от США в ближайшие дни
- Русский язык станет обязательным предметом в вузах России
- Кордоба и Семак стали триумфаторами церемонии «Герои РПЛ»
- Студия Universal назвала сценаристку байопика о Бритни Спирс
- Милонов: Скандальный депутат Журавлев упустил шанс попасть на СВО
- Продажи бензина на Петербургской бирже упали до исторического минимума
- «История внутреннего демона»: Лунгин объяснил выбор рэпера Хаски на роль Лермонтова
- Лавров заявил об утрате доверия к заявлениям Запада о переговорах
- Минобороны: ПВО сбила 152 украинских БПЛА за 12 часов