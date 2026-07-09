Режим ЧС ввели в округе Ставрополья после атаки БПЛА на промобъект

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края после пожара на промышленном объекте в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление администрации,

Согласно документу, режим ЧС введен с 9 июля 2026 года для органов управления и сил Шпаковского муниципального звена РСЧС. Целью объявлено устранение угрозы жизнедеятельности населения и полная ликвидация последствий взрыва и возгорания.