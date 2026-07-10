Скончалась 15-летняя пассажирка, попавшая в ДТП с машиной Чепика
Председатель правительства Курской области Александр Чепик принес соболезнования родным 15-летней девочки, которая скончалась в результате автомобильной аварии с участием машины, в которой он и находился.
Об этом чиновник заявил «ВКонтакте». По словам Чепика, даже косвенная вовлеченность в события, приведшие к такой трагедии, является тяжелым моральным грузом. «Приношу свои самые искренние соболезнования родным и близким», - отметил председатель правительства.
Отмечается, что курские власти окажут всю необходимую помощь семье погибшей девочки.
Ранее стало известно, что пять человек, включая 15-летнюю девочку, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Чепика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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