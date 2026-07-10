Скончалась 15-летняя пассажирка, попавшая в ДТП с машиной Чепика

Об этом чиновник заявил «ВКонтакте». По словам Чепика, даже косвенная вовлеченность в события, приведшие к такой трагедии, является тяжелым моральным грузом. «Приношу свои самые искренние соболезнования родным и близким», - отметил председатель правительства.

Отмечается, что курские власти окажут всю необходимую помощь семье погибшей девочки.

Ранее стало известно, что пять человек, включая 15-летнюю девочку, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Чепика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

