Президент Бразилии отозвал посла в Израиле

Посол Бразилии в Израиле Фредерико Майера отозван для консультаций, передает газета Folha de São Paulo.

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Соответствующее решение принял президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Мера стала ответом на выговор Майеру со стороны министерства иностранных дел Израиля.

Накануне да Силва назвал происходящее в секторе Газа геноцидом и сравнил действия Тель-Авива со зверствами нацистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху счел подобные заявления «переходом красной черты».

В понедельник министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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