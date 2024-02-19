Президент Бразилии отозвал посла в Израиле
Посол Бразилии в Израиле Фредерико Майера отозван для консультаций, передает газета Folha de São Paulo.
Соответствующее решение принял президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Мера стала ответом на выговор Майеру со стороны министерства иностранных дел Израиля.
Накануне да Силва назвал происходящее в секторе Газа геноцидом и сравнил действия Тель-Авива со зверствами нацистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху счел подобные заявления «переходом красной черты».
В понедельник министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru