Эрдоган: три тысячи адвокатов подали заявления в МУС против Израиля
2 декабря 202313:35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что порядка трех тысяч подали заявления в Международный уголовный суд против Израиля и его должностных лиц.
"Мы ожидаем, что эти мясники Газы, авторы геноцида, в особенности [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, пойманные с поличным, понесут необходимое наказание", — цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.
Ранее Эрдоган заявил, что у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяхуа «есть атомная бомба», но несмотря на это «конец близок», отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru