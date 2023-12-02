Эрдоган: три тысячи адвокатов подали заявления в МУС против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что порядка трех тысяч подали заявления в Международный уголовный суд против Израиля и его должностных лиц.

Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма

"Мы ожидаем, что эти мясники Газы, авторы геноцида, в особенности [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, пойманные с поличным, понесут необходимое наказание", — цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Ранее Эрдоган заявил, что у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяхуа «есть атомная бомба», но несмотря на это «конец близок», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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