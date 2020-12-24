Президент Аргентины заявил о начале масштабной вакцинации «Спутником V»
В Аргентине объявили о начале самой масштабной в истории страны кампании по вакцинации после получения вакцины российского производства "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аргентинского президента Альберто Фернандеса.
В своем Twitter Фернандес поблагодарил российские власти за поставку и отметил, что медработники играют "особую роль" в этом процессе. Ранее стало известно, что Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями одобрило "экстренное применение" вакцины в стране.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что аргентинские партнеры получат 300 тысяч доз вакцины "Спутник V" до конца текущего года. Всего в рамках контракта аргентинцы получат 10 млн доз вакцины.
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