В Аргентине одобрили вакцину «Спутник V»
Российская вакцина «Спутник V» одобрена для применения аргентинскими контролирующими органами. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, информацию об этом, ссылаясь на минздрав, предоставил местный телеканал TN.
Отмечается, что самолет с первыми дозами препарата прилетит в Буэнос-Айрес в четверг днем.
Вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана специалистами центра им. Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована в РФ 11 августа 2020 года. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной против нового типа коронавируса.
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