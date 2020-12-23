В Аргентине одобрили вакцину «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» одобрена для применения аргентинскими контролирующими органами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Провал исследования». Фармаколог об отказе от плацебо в испытаниях «Спутник V»

По данным агентства, информацию об этом, ссылаясь на минздрав, предоставил местный телеканал TN.

Отмечается, что самолет с первыми дозами препарата прилетит в Буэнос-Айрес в четверг днем.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана специалистами центра им. Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована в РФ 11 августа 2020 года. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной против нового типа коронавируса.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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