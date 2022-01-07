Стрельба началась у старой резиденции президента в Алма-Ате

По данным издания, в центре города с утра были слышны одиночные выстрелы. На площади Республики у резиденции и акимата (администрации) лежат тела погибших, их постепенно убирают с места стычек демонстрантов и силовиков.

При попытке приблизиться к зданию местной администрации военные открывают стрельбу в воздух, требуя отойти.

СМИ также сообщают, что в центре Алма-Аты стоят несколько расстрелянных машин, как минимум в двух из них находятся тела. Отмечается, что военные требуют покинуть район и предупреждают граждан о начале зачистки.

В городах Казахстана с первых дней января проходят митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые беспорядки. Наиболее сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где вооруженным демонстрантам удалось захватить ряд административных зданий и аэропорт. В городе проходит антитеррористическая операция. По словам президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, в республике действуют подготовленные за границей террористы, и контртеррористические операции необходимо продолжать «до полного уничтожения боевиков».

