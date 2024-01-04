«Преступная Америка и сионисты»: Иран отомстит за теракт в Кермане
Теракт в иранском Кермане унес жизни более ста человек, власти страны винят США и Израиль и готовятся к мести.
Несколько взрывов прогремело 3 января в провинции Керман на юго-востоке Ирана. Теракт произошел в годовщину смерти военного деятеля Касема Сулеймани. Взрывы раздались недалеко от места его захоронения, куда пришли тысячи иранцев почтить его память. В результате теракта погибли больше 100 человек, в том числе шесть детей, более 140 человек пострадали. Многие из раненых находятся в критическом состоянии. По информации местных СМИ, большое число жертв вызвано скоплением людей и давкой, образовавшейся в результате попыток покинуть эпицентр взрыва.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Соединенные Штаты и Израиль пожалеют о совершенном злодеянии.
«Мы говорим преступной Америке и сионистскому режиму: вы заплатите очень высокую цену за совершенные вами преступления и пожалеете об этом», — заявил президент.
Заместитель председателя Исламского консультативного совета Моджтаба Золнури в свою очередь выразил уверенность, что виновником страшного теракта стал Израиль. По его словам, «по характеру атак ясно, что это сионистский режим» и что «Исламская республика имеет право ответить, но сама определит время, дату и место атаки».
Однако New York Times пишет, что Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в городе Керман приказал военным ограничить ответ на атаку операциями против Израиля и ударами «прокси-группировок» по базам США. По данным источников газеты, Хаменеи призвал командующих проявлять «стратегическое терпение» и избегать вовлечения Ирана в прямую военную конфронтацию с США. Отмечается, что верховный руководитель Ирана считает атаки в стране, а также в Ливане частью израильской кампании. Али Хаменеи подчеркнул, что «враги должны знать, что эта катастрофа получит жесткий ответ».
ОПРАВДАНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ И СМЫСЛ
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты непричастны к взрывам в Иране и не видят оснований считать Израиль ответственным за них.
Аналитики отмечают, что на роль организаторов теракта на кладбище есть множество кандидатов, в том числе мусульманские суннитские террористические организации, такие как Исламское государство (террористическая организация, запрещенная в России) или иранские сепаратистские группировки.
Директор исследовательского центра «Ближний Восток—Кавказ» Станислав Тарасов заявил «Известиям», что теракт у могилы Сулеймани — это стремление обострить ситуацию, толкнуть Иран к более активному участию в конфликте между Израилем и ХАМАС.
«Им надо чтобы Иранцы так или иначе втянулись в этот конфликт», — подчеркнул Тарасов.
Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев в свою очередь заявил, что теракт в Иране является следствием хаоса, который создала в регионе политика Запада.
«Нынешняя политика Запада приводит к неконтролируемому хаосу в регионе. А хаос — это пространство для террористических выступлений. Следствием этого является и теракт в Иране… Активные провокации на Ближнем Востоке и в Иране в частности — не что иное, как террористическая перезагрузка, новый виток террористической активности, спровоцированный нестабильностью в регионе», — цитирует Шхагошева «РИА Новости».
Глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с произошедшим выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом. 4 января в Иране объявлен днем траура.
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